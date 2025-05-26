Erzincan'ın gururu: 3 dönemdir hem muhtarlık yapıyor hem 75 tane hayvana bakıyor

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker ise, Asuman Akpolat'a tarımsal üretime ve hayvancılık sektörüne sağladığı katkı için teşekkür ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığımız tarımsal üretimde yer alan, ülkemize katkı sağlayan kadın ve gençlere büyük önem veriyor. Asuman Hanım, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yanı sıra arıcılık da yapıyor. Eşiyle birlikte örnek bir aile işletmesi kurmuşlar. Biz her zaman kadın çiftçilerimizin ve gençlerimizin yanındayız. Bakanlığımızın yeni destekleme modeli ve hibe uygulamalarında bu açıkça görülmektedir. Erzincan genelinde bu tarz aile işletmeleri bizim için çok önemli. Çünkü hayvancılık sektörünün gelişmesinde aile işletmeleri aktif rol oynuyor. Biz bu tarz işletmelerimizin çoğalması için çalışmaya devam ediyoruz. Ocakbaşı Köyü Muhtarımız Asuman Hanımı tebrik ediyorum, hem kendi ailesi hem Ocakbaşı Köyü hem de kadın çiftçilerimiz adına önemli bir misyon yüklenmiş durumda. Her zaman teşkilat olarak yanlarındayız" dedi.



