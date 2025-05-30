Fatih Portakal'ın baklava hazımsızlığı: Mustafa Varank'ın, maç öncesi Ali Koç'a baklava ikram etmesi Sözcü ve Koç grubunun arasını bozdu

Bu açıklamanın ardından ambargo uygulanmasına sinirlenen Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yüklendi.





'Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u eleştirildi diye KOÇ Grubu reklam vermemiş. Fenerbahçe Kulübü reklam yasağı getiriyormuş. Vermezsen verme be kardeşim sana mı kaldık yani. Gazetecinin görevi zaten bu ve onları yazmaya da konuşmaya da devam edeceğiz zaten. Eleştiriye de devam edeceğiz. Güvensiz insan eleştiriyi kabul etmez. Kendine güvenen insan eleştiriyi kabul eder ve Sözcü TV bu yolda yürümeye devam edecek.'







