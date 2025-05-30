Fatih Portakal'ın baklava hazımsızlığı: Mustafa Varank'ın, maç öncesi Ali Koç'a baklava ikram etmesi Sözcü ve Koç grubunun arasını bozdu

Sözcü gazetesi, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olduğu gün Mustafa Varank'ın Ali Koç'a baklava yedirdiği anlara ilişkin yaptıkları haber nedeniyle, Koç Holding'in Sözcü TV'ye verdiği reklamları durdurduğunu açıkladı. Canlı yayında ambargoya sinirlenen Fatih Portakal, Ali Koç'a seslenerek sert sözler söyledi.
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, pazar akşamı Monaco’yu yenerek, EuroLeague şampiyonu oldu. AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank da Abu Dabi’deki final öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a baklava yedirdiği anları sosyal medya hesabından “Okunmuş baklavayı besmeleyle yediriyoruz. Bismillah” diyerek paylaştı.
Sözcü gazetesi de haberi, “Sadece ağız tadını değil, keyif de kaçıran okunmuş baklava” başlığıyla yayınladı. Gazeteden yapılan açıklamaya göre; söz konusu haber sonrası Koç Holding'in Sözcü TV'ye verdiği reklamlar durduruldu. Fenerbahçe'nin şampiyonluk gururunu paylaşmak için gazetelere tam sayfa ilan verilirken, Sözcü'ye ise ambargo uygulandı.
Bu açıklamanın ardından ambargo uygulanmasına sinirlenen Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yüklendi.
'Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u eleştirildi diye KOÇ Grubu reklam vermemiş. Fenerbahçe Kulübü reklam yasağı getiriyormuş. Vermezsen verme be kardeşim sana mı kaldık yani. Gazetecinin görevi zaten bu ve onları yazmaya da konuşmaya da devam edeceğiz zaten. Eleştiriye de devam edeceğiz. Güvensiz insan eleştiriyi kabul etmez. Kendine güvenen insan eleştiriyi kabul eder ve Sözcü TV bu yolda yürümeye devam edecek.'