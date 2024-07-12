Faydaları saymakla bitmiyor: Üreticiye alternatif olacak

Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, özelinde ürün deseni değişim çalışmalarının devam ettiğini söyledi.





Cineviz, "Yıllardır süregelen salt ekim düzeni ve ürün desenine yeni bir yön vermek adına Posof ilçesinde Aronya fide dikimlerini gerçekleştirdik. Bu çalışma Ardahan'a yeni ve uygulanabilir bir ürün sunuyor. Soğuk hava şartlarına oldukça dayanıklı olan aronya bitkisinde, generatif olgunluğa gelen bitkilerin çiçeklenmesi için soğuklanma ihtiyacı vardır. Bu sebeple Ardahan, Aronya yetiştiriciliği için oldukça uygun. Dikimden hasata, katma değeri yüksek ürünler elde edilebilmektedir. Aronya meyveleri, sahip olduğu bileşenlerin antidiyabetik, anti-enfektif, antineoplastik, antiobezite ve antioksidan aktiviteleri nedeniyle kalp, karaciğer ve nöron hasarını geri döndüren ya da daha ileri hasar oluşmasını önleyen etkilere sahip olabilir. İlaç sanayisinde kullanılması da ilimiz ekonomisi açısından önem arz etmektedir'' dedi.



