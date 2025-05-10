Gamze Özçelik Gazze’de Umut Aşevi’ni kurdu: Verdiği mesaj tüyleri diken diken etti

Oyunculuğuyla tanınan, son yıllarda ise yardım faaliyetleriyle gönüllerde taht kuran Gamze Özçelik, Gazze'de Umut Aşevi'ni kurdu. Kurucusu olduğu derneği Umuda Koşanlar ile Gazzeliler için yaptığı yardımların yanı sıra geçtiğimiz günlerde ekmek için fırın kuran Özçelik, dünyanın gözü önünde bir halk yokluğa ve ölüme mahkûm edilirken, sessiz kalmayıp elini taşın altına koymaya devam ediyor.
Gamze Özçelik'in açtığı aşevi, sadece bir yardım değil; aynı zamanda insanlığın unuttuğu vicdana atılan tokat gibi bir hatırlatma niteliği taşıyor.
Zulmün baş aktörü: İsrail. İşgal, Filistin halkının sistematik olarak yok edilmesi süreci. Ambargolarla boğulan ekonomi, hedef alınan siviller, uluslararası hukukun pervasızca çiğnenmesi... Bu, sadece politik bir mesele değil; insanlık suçudur.
Ama ne yazık ki dünya bu suça ya sessiz ya da taraflı. İşte bu sessizliğin ortasında Gamze Özçelik'in attığı her adım, bir çığlık gibi yankılanıyor. Daha önce Gazze'de bir fırın açmıştı; şimdi de aşeviyle Filistinli mazlumlara sıcak yemek ve umut taşıyor. Bu adımlar, yoksulluğa karşı değil sadece; dünya kamuoyunun vicdansızlığına da bir başkaldırı.
Özçelik, "Şartlar çok zorlu, yokluk çok derin... Yaşam mücadelesi veren Gazze halkının yanında olmaya, seslerini duyurmaya gayretimize devam ediyoruz...
Her geçen gün ağırlaşan şartlara rağmen dünyadaki iyi insanların sesleri Gazze için yükselmeye devam ediyor" dedi.
Birleşmiş Milletler raporları her geçen gün daha karanlık tablolar çiziyor. Ama o raporlar ne yazık ki Filistinli bir annenin gözyaşını dindirmiyor.
Belki de o gözyaşına uzanan en somut el, Özçelik ve onun gibi sivil gönüllülerden geliyor.
Kimileri sosyal medya paylaşımlarıyla öfkemizi dindirmeye çalışırken, birileri gerçek anlamda orada, Gazzeli çocukların gözlerinin içine bakarak "Yalnız değilsiniz" diyor.
İsrail'in katliamına maruz kalan Gazze, aylardır açlığa, susuzluğa mahkum edildi. Dünyada birçok ünlü bu zulme sessiz kalırken Gamze Özçelik, Gazzeli vatandaşlar için mücadele ediyor.
Özçelik, dernek olarak kurdukları fırınla her gün zor şartlarda ekmek dağıtıyor.
YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Gazze'de yaşayan halk, üzerlerine bombalar yağdırılırken, aylardır açlık ve susuzlukla hayatta kalma mücadelesi veriyor. İsrail'in ihlal ettiği ateşkes anlaşmasından sonra Gazze'de her türlü hayati ihtiyacın temini oldukça zorlaştı.
Bölgede bulunan stokların da tükenme noktasına gelmesiyle birlikte Umuda Koşanlar Derneği harekete geçti.
KARDEŞLERİMİZE ULAŞIYORUZ
İsrail'in Filistin'e yaptığı katliama dünyada birçok ülke sessiz kalırken, ünlü yıldızlar bu dramı görmezden gelirken Gamze Özçelik, ilk günden beri mağdur olan halkın yanında olmaya devam ediyor.
Zulüm altında, zor şartlarda üretime devam ettiklerini söyleyen Özçelik, "Bölgede açtığımız ekmek fırınıyla Gazze'deki kardeşlerimize taze ekmek dağıtıyoruz" dedi.