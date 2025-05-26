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Gassal dizisi ikinci sezonuyla gündeme bomba gibi düştü: Bayhan'ın rolü izleyiciyi ikiye böldü

Gassal dizisi ikinci sezonuyla gündeme bomba gibi düştü: Bayhan'ın rolü izleyiciyi ikiye böldü

08:3526/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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TRT Tabii'nin dizisi Gassal, ilk sezonuyla büyük beğeni toplamıştı. Hemen ardından ikinci sezon haberi geldi ve geçtiğimiz hafta izleyicisi ile buluştu. Diziye yeni dahil olan bir oyuncu ise sosyal medyayı ikiye böldü.

İlk sezonda ilgi gören Gassal'ın ikinci sezon kadrosunda ufak değişikliklere gidilmişti. Hande Soral'ın dahil olduğu dizi ikinci sezonuyla da yine beğenilmeyi başardı.

İlk sezon dizi müziklerini Şahin Kendirci seslendirmiş ve sahneleri hayranlık uyandırmıştı.

Bu sezon Şahin Kendirci'nin yerini Bayhan aldı. Bayhan'ın diziye dahil olması izleyicinin bir bölümünün beğenisini kazanırken, bir kısmı ise beğenmediğini dile getirdi.

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