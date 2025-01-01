Gassal dizisinin ikinci sezonunda neler olacak? Gassal ekibi dizinin gördüğü ilgiyi değerlendirdi

Aydemir, dizinin seyircide böyle bir etkiye yol açmasından dolayı çok mutlu olduğunu aktararak, "Burada insanların beklentisi yoktu. Gafil avlandılar. Özellikle Ahmet ile Selçuk'u yan yana koyduğunuz zaman kafalarında belli işler belirdi. Belki daha hızlı, sadece komiklik içeren bir şey bekliyorlardı. Haliyle o ters köşe de güzel oldu." değerlendirmesinde bulundu.





Dizide kendisini en çok etkileyen şeyin "Baki" karakteri olduğunu dile getiren Selçuk Aydemir, bir komedi işinde bir karaktere bu kadar derinlemesine inildiğine şahitlik etmediğini ifade etti.