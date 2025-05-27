Gaziantep'te kurban yakalama timi devrede: Bayrama özel müdahale planı

Bir aylık eğitimle hazırlandılar

Tim üyeleri yaklaşık bir ay süren özel bir eğitim programından geçti. Bu süreçte koşu dayanıklılığı, kement atma becerisi ve anestezi tüfeği kullanımı gibi alanlarda yoğun şekilde çalıştılar. Böylece hem hayvanların hem de çevredeki insanların zarar görmeden yakalanması hedefleniyor.