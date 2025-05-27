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Gaziantep'te kurban yakalama timi devrede: Bayrama özel müdahale planı

Gaziantep'te kurban yakalama timi devrede: Bayrama özel müdahale planı

12:3827/05/2025, Salı
DHA
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Gaziantep’te Kurban Bayramı öncesi kaçan kurbanlıkları yakalamak için özel eğitimli 20 kişilik tim sahaya iniyor. Kement, koşu ve anestezi tüfeği eğitiminden geçen ekip, bayram süresince 153 hattına gelen ihbarlarla harekete geçecek.

Gaziantep'te bayrama özel hazırlık

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, geleneksel olarak hayata geçirdiği özel bir hazırlığı bu yıl da tamamladı. Kentte kurbanlık hayvanların kontrol dışına çıkmasını önlemek amacıyla oluşturulan “kurban yakalama timi”, tatbikatlarını bitirip göreve hazır hale getirildi.


Kaçan kurbanlara özel ekip

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı bünyesinde kurulan 20 kişilik özel tim, Kurban Bayramı süresince kaçan büyükbaş hayvanların yakalanıp sahiplerine teslim edilmesi görevini üstlenecek. Ekip, daha önce olduğu gibi bu bayramda da sahada olacak.


Bir aylık eğitimle hazırlandılar

Tim üyeleri yaklaşık bir ay süren özel bir eğitim programından geçti. Bu süreçte koşu dayanıklılığı, kement atma becerisi ve anestezi tüfeği kullanımı gibi alanlarda yoğun şekilde çalıştılar. Böylece hem hayvanların hem de çevredeki insanların zarar görmeden yakalanması hedefleniyor.

Görevdeki uzman kadro

Ekipte 5 veteriner hekim ve 15 teknik personel yer alıyor. Müdahalelerde hayvanın ruh haline göre davranılıyor. İlk aşamada kementle yakalama denense de, aşırı agresif davranışlarda anestezik tüfek devreye giriyor.

Geçen yıl 15 büyükbaş yakalandı

Gaziantep Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler, geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı boyunca 15 büyükbaş hayvanın başarıyla yakalanarak sahiplerine teslim edildiğini hatırlattı. Ekip, o dönemden bu yana görevini titizlikle sürdürüyor.

Vatandaşlar için 153 ihbar hattı

Kaçan kurbanlıklar için vatandaşların belediyeye ulaşabileceği özel bir hat oluşturuldu. 153 numaralı çağrı hattı, bayram süresince aktif olacak ve gelen ihbarlar anında ilgili timlere iletilecek.

Hızlı ve güvenli müdahale şart

Özsöyler’e göre bu görevin başarısı, ekibin hıza ve dikkatli müdahaleye dayalı çalışmasında gizli. Tüm tim üyeleri, hayvan psikolojisine hâkim ve fiziksel olarak müdahaleye hazır bireylerden oluşuyor.

Uzman kontrolünde et muayenesi

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kurban etleriyle ilgili sağlık endişelerini de göz ardı etmiyor. Kurban kesimi sonrası şüpheli görülen etler, ücretsiz olarak Doğal Yaşam Parkı’ndaki veteriner hekimler tarafından kontrol edilebilecek.

Huzurlu bayram için kapsamlı önlem

Gaziantep’te uygulanan bu özel sistem sayesinde hem kurbanlıkların kaçması engelleniyor hem de vatandaşlar bayramı huzurla geçirebiliyor. Kurban yakalama timi, disiplinli çalışmalarıyla bu sene de büyük ilgi görüyor.

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