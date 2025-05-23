Geleceğin arkeologları olan minikler Yozgat Müzesi'nde örnek kazı yaptı





Kazı malzemeleri ve fırçalarla itinalı şekilde çalışan çocuklar, topraktan malzemeler çıkınca hayretini gizleyemedi. Çocuklar, çıkan objeleri çeşitli şekillere benzeterek yorum yaptılar. Daha sonra ahşap malzemeleri bir araya getirerek en hızlı kuleyi yapma oyunu oynayan minikler kıyasıya yarıştı. Programın son basamağı olan aktivite ise Kerkenes Harabeleri'ndeki figürün boyanmasıydı. Etkinlik hediyesi olarak kendilerine dağıtılan resim defteri ve boya kalemleri ile figür boyayan çocuklar hem eğlendi hem öğrendi. Bütün aşamaları tamamlayan çocuklara ise ‘Genç Arkeolog Katılım Belgesi' takdim edildi.