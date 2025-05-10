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Gönül Dağı dizisinin yıldızı Berk Atan kazadan üç hafta sonra ayağa kalktı, son durumunu paylaştı: Kaburgamda 6 kırık var

Gönül Dağı dizisinin yıldızı Berk Atan kazadan üç hafta sonra ayağa kalktı, son durumunu paylaştı: Kaburgamda 6 kırık var

00:1510/05/2025, Cumartesi
G: 10/05/2025, Cumartesi
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Dizi setine giderken Eskişehir'de geçirdiği trafik kazası sonrasında omurga ve kaburgalarında kırıklar oluşan oyuncu Berk Atan sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

TRT'de yayınlanan Gönül Dağı dizisi oyuncularından Berk Atan, 19 Nisan'da dizi setine giderken Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi kırsal Sazak Mahallesi'nde trafik kazası geçirmişti.




Ünlü oyuncunun, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu omurga ve kaburgalarında kırıklar oluşmuştu.



Ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında ilk kez 2.sayfaofficial mikrofonlarına açıklama yaptı.

Kendisini iyi hissettiğini belirten oyuncu şunları söyledi:

"Arayan soran herkesten Allah razı olsun. Kötü bir kaza atlattık ama Allah'a şükür ayaktayız. Kaburgamda hala 6 kırık var. Kaburgaya yapılabilecek bir şey yok, kendi kendine kaynıyor, kaynamasını bekliyoruz.

Ben haftaya gidip, arka arkaya 2-3 bölüm çekip çok fazla yorulmadan, 182. bölümde de sezon finali yapılacak inşallah."

Oyuncunun pozitif tavırları ve iyileşmiş hali dikkatlerden kaçmadı.

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