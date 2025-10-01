Güllü’nün ölümünde şoke eden iddia: Pencereden düşmesine kelebek sebep oldu

Hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümü hakkında birçok teori ortaya atıldı. Günlerdir ölümünün sebebi konuşulan ünlü şarkıcının son görüntülerini gösteren videonun ses kaydı, bir YouTube kullanıcısı tarafından temize çekildi.
26 Eylül'de hayatını kaybeden arabeskin usta ismi Güllü'nün ölümünün düşme sonucu mu yoksa cinayet sonucu mu olduğu günlerdir konuşuluyor.
Güllü'nün son anlarını gösteren kamera kayıtları ortaya çıktığından bu yana, korkunç iddialar ve şüpheli senaryolar ortaya atılıyor.
Güllü'nün evinin kamerasına yansıyan görüntülerdeki sesi temizleyen bir kullanıcının paylaştığı diyalog gündeme oturdu.
Bir Youtube kullanıcısı kayda yansıyan sesleri temize çektiğini söyleyerek paylaştı.
Rıfat Hubezzoğlu'nun temize çektiği ve 'Güllü Video Ses Kaydı Temizlenince' adıyla paylaştığı video, ortaya ilginç bir 'kelebek' detayı çıkardı!
Hubezzoğlu'nun paylaştığı videoda Güllü ve kızı arasında geçtiği iddia edilen diyalog şöyle:
-Kelebek var
-Annem atar
-Buraya gel or...
-Hooop
(Kıkırdamalar)
-Hadi görüşürüüüüz!
-Aaaa anne!