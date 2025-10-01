Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Güllü’nün ölümünde şoke eden iddia: Pencereden düşmesine kelebek sebep oldu

Güllü’nün ölümünde şoke eden iddia: Pencereden düşmesine kelebek sebep oldu

08:481/10/2025, Çarşamba
G: 1/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümü hakkında birçok teori ortaya atıldı. Günlerdir ölümünün sebebi konuşulan ünlü şarkıcının son görüntülerini gösteren videonun ses kaydı, bir YouTube kullanıcısı tarafından temize çekildi.

26 Eylül'de hayatını kaybeden arabeskin usta ismi Güllü'nün ölümünün düşme sonucu mu yoksa cinayet sonucu mu olduğu günlerdir konuşuluyor.


Güllü'nün son anlarını gösteren kamera kayıtları ortaya çıktığından bu yana, korkunç iddialar ve şüpheli senaryolar ortaya atılıyor.

Güllü'nün evinin kamerasına yansıyan görüntülerdeki sesi temizleyen bir kullanıcının paylaştığı diyalog gündeme oturdu.


Bir Youtube kullanıcısı kayda yansıyan sesleri temize çektiğini söyleyerek paylaştı.

Rıfat Hubezzoğlu'nun temize çektiği ve 'Güllü Video Ses Kaydı Temizlenince' adıyla paylaştığı video, ortaya ilginç bir 'kelebek' detayı çıkardı!


Hubezzoğlu'nun paylaştığı videoda Güllü ve kızı arasında geçtiği iddia edilen diyalog şöyle:


-Kelebek var

-Annem atar

-Buraya gel or...

-Hooop

(Kıkırdamalar)

-Hadi görüşürüüüüz!

-Aaaa anne!








#güllü
#ölüm
#intihar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sürücü belgesi yenileme için son gün yaklaşıyor! Ehliyet yenileme işlemi zamana kadar yapılacak?