ADANA 20°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





ANTALYA 22°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





BURDUR 15°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve, yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





HATAY 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu





İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Eskişehir, Konya, Karaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ANKARA 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde batı çevreleri yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak yağışlı