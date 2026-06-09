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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 9 Haziran 2026 hava durumu raporu

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 9 Haziran 2026 hava durumu raporu

Tuğba Güner
08:409/06/2026, Salı
G: 9/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Haziran Salı gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre; bugün öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Çok sayıda il için de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı uyarısı yapıldı. İşte Meteoroloji'den 9 Haziran 2026 hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bazı illerde sağanak yağış etkili olurken, sıcak hava uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Sinop’un iç kesimlerinin yer yer kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


UYARILAR


KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bugün öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BUGÜN (9 HAZİRAN) HAVA NASIL OLACAK?


MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


BURSA 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu


ÇANAKKALE 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu


EDİRNE 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu


İSTANBUL 18°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


A.KARAHİSAR 14°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra, yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


DENİZLİ 21°C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


İZMİR 21°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu


MUĞLA 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu


AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 20°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ANTALYA 22°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


BURDUR 15°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve, yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


HATAY 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu


İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Eskişehir, Konya, Karaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ANKARA 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde batı çevreleri yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


KONYA 19°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


NEVŞEHİR 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu


BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


BARTIN 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu


BOLU 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu


KASTAMONU 9°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu


ZONGULDAK 16°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı illerinin yer yer çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


AMASYA 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu


RİZE 17°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


SAMSUN 17°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


TRABZON 17°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ERZURUM 8°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


KARS 8°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


MALATYA 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu


VAN 12°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık


MARDİN 22°C, 32°C

Az bulutlu ve açık


SİİRT 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık


ŞANLIURFA 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İL İL GÜNCEL HAVA DURUMU

#hava durumu
#meteoroloji
#sağanak yağış
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