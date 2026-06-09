Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Haziran Salı gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre; bugün öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Çok sayıda il için de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı uyarısı yapıldı. İşte Meteoroloji'den 9 Haziran 2026 hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bazı illerde sağanak yağış etkili olurken, sıcak hava uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Sinop’un iç kesimlerinin yer yer kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Bugün öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BUGÜN (9 HAZİRAN) HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra, yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 21°C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 22°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 15°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve, yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Eskişehir, Konya, Karaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde batı çevreleri yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 14°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 19°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 9°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı illerinin yer yer çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 17°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 17°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 17°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 8°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 8°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 12°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık