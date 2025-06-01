Günlerce aç kaldılar: Birinci 11 metre börek yedi, 10 gram altının sahibi oldu

Renkli görüntülere sahne olan börek yeme yarışmasında birinci ikinci ve üçüncü olan yarışmacılar aynı uzunlukta 11'er metre börek yiyince devreye hassas terazi girdi. Yarışmacıların yemeden geride bıraktığı börek parçaları ile kırıklar hassas terazi ile tartılarak yarışmanın birincisi belirlendi. 584 gramla geride en az börek bırakan Ali Kılıç birinciliği kazanıp 10 gram altının sahibi olurken, 624 gram ile Fatma Arslan ikinci olup 5 bin lira, 700 gram ile Uğur Dündar ise üçüncü olup 2 bin 500 lira kazandı.