Sessiz bir salgın büyüyor: Boy ve kilo ölçüldü, gerçek ortaya çıktı. Obezite sınırlarını aşan milyonlar, terazide alarm verdi. Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde başlattığı “İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa” kampanyasının ilk sonuçlarını açıkladı. Elde edilen veriler, toplumun büyük bir kısmının sağlıklı kilo sınırlarının dışında olduğunu gösterdi. Özellikle kadınlar arasında obezite oranı çarpıcı seviyelere ulaştı.
Türkiye genelinde başlatılan ölçüm seferberliği, fazladan taşıdığımız yükü gözler önüne serdi. İlk sonuçlar, özellikle kadınlar için alarm niteliğinde.
1 milyondan fazla kişi değerlendirildi
10 Mayıs’ta başlayan kampanya kapsamında şimdiye kadar 1 milyondan fazla kişinin boy ve kilo ölçümü yapıldı. Katılımcıların yüzde 64’ü, yani her 10 kişiden 6’sı, vücut kitle indeksi açısından “normal” kabul edilen aralığın dışına çıktı.
Yüzde 35,8’i fazla kilolu
Yüzde 28,2’si obez
Sadece her 3 kişiden 1’i sağlıklı kiloda
Kadınlar obezitede, erkekler fazla kilolulukta önde.
Cinsiyet bazlı dağılıma bakıldığında, ilginç bir tablo ortaya çıktı:
Kadınların yüzde 32,1’i obez, erkeklerde bu oran yüzde 23,8
Erkeklerde fazla kiloluluk oranı yüzde 41,9, kadınlarda yüzde 30,3
Uzmanlara göre bu oranlar sadece estetik değil, aynı zamanda kalp hastalıkları, diyabet ve birçok kronik hastalığın habercisi.
Sağlıklı yaşam için ölç, öğren, önlem al
Sağlık Bakanlığı, ölçüm yaptırmak isteyen vatandaşları Sağlıklı Hayat Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve diğer sağlık kurumlarına yönlendiriyor. Kampanyanın hedefi ise büyük: 10 Temmuz’a kadar 10 milyon kişiye ulaşmak.
Amaç: Farkındalık ve mücadele
Bu geniş çaplı sağlık taramasının temel hedefi; Toplumda sağlıklı yaşam bilinci oluşturmak...
Beslenme alışkanlıklarını iyileştirmek...
Fiziksel aktiviteyi teşvik etmek ve obeziteyle mücadelede erken adım atmak...