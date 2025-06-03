Her yeri istila ettiler: Dehşete düşüren görüntü hızla yayıldı, deprem habercisi mi?

Tedirgin eden doğa olayı deprem habercisi mi? Ardahan’ın Çıldır ilçesinde bulunan Çıldır Gölü’nde gökyüzünü saran sinek sürüleri, bölge halkını şaşkına çevirdi. Yöre halkının “yeşil sinek” dediği bu canlılar, bu yıl o kadar çoğaldı ki göl çevresi neredeyse sinek bulutuna dönüştü. Bazı vatandaşlar olayı klasik bir doğa olayı olarak yorumlarken bazıları ise "Deprem habercisi mi?” sorusunu gündeme getirdi.
Doğu Anadolu’nun en büyük göllerinden biri olan Çıldır Gölü’nde ortaya çıkan manzara, görenleri tedirgin etti.
Tüm gökyüzünü kapladı
Gölü gezmeye gelen Fatih Balcı’nın kaydettiği görüntülerde, milyonlarca sineğin aynı anda havalanarak gökyüzünü kapladığı anlar yer alıyor.Görüş mesafesini azaltan sinekler, bazı bölgelerde hortum benzeri bir döngü halinde uçuşuyor.
Herkesi tedirgin etti
Her yıl mayıs ayında görülen bu sinekler, bölge halkına göre zararsız. Ancak bu yılki yoğunluk hem tedirginlik yarattı hem de sineklerin olağan dışı davranışları üzerine çeşitli yorumlara yol açtı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, doğada meydana gelen bu tür hareketliliklerin olası sismik aktivitelerle bağlantılı olup olmadığını sorguladı.
Deprem habercisi mi?
Uzmanlar, bu tür sinek artışlarının genellikle hava sıcaklığı, nem ve üreme koşullarıyla ilgili olduğunu belirtiyor. Ancak halk arasında, hayvanların ve böceklerin davranışlarının olası depremlerden önce değişebileceğine dair yaygın bir inanış var. Bilimsel olarak kesin bir kanıt olmasa da, bazı vatandaşlar bu yoğunluğun “bir şeylerin habercisi” olabileceğinden endişe ediyor.
Doğanın gizemli yüzü
Çıldır Gölü bu kez, kartpostallık manzaralarıyla değil, adeta belgesel sahnesini andıran görüntülerle gündeme geldi. İlginç ve tedirgin edici bu olay, doğanın ne denli şaşırtıcı ve öngörülemez olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.