Her yeri istila ettiler: Dehşete düşüren görüntü hızla yayıldı, deprem habercisi mi?

Deprem habercisi mi?





Uzmanlar, bu tür sinek artışlarının genellikle hava sıcaklığı, nem ve üreme koşullarıyla ilgili olduğunu belirtiyor. Ancak halk arasında, hayvanların ve böceklerin davranışlarının olası depremlerden önce değişebileceğine dair yaygın bir inanış var. Bilimsel olarak kesin bir kanıt olmasa da, bazı vatandaşlar bu yoğunluğun “bir şeylerin habercisi” olabileceğinden endişe ediyor.