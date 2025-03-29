Hırka-i Şerif dualarla ziyarete kapatıldı

Hazreti Muhammed'in (SAV) Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif, ikindi namazı sonrası dualarla ziyarete kapatıldı.
Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde ramazanın ilk cuması olan 7 Mart'ta ziyarete açılan kutsal emanete son günde de yoğun ilgi gösterildi.
Cami girişinde uzun kuyruklar oluşurken Hırka-i Şerif'i ziyaret eden bazı vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.
Hazreti Muhammed'in (SAV) Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif, ikindi namazının ardından dualarla ziyarete kapatıldı.