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Hırka-i Şerif dualarla ziyarete kapatıldı

Hırka-i Şerif dualarla ziyarete kapatıldı

18:5329/03/2025, Cumartesi
AA
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Hazreti Muhammed'in (SAV) Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif, ikindi namazı sonrası dualarla ziyarete kapatıldı.

Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde ramazanın ilk cuması olan 7 Mart'ta ziyarete açılan kutsal emanete son günde de yoğun ilgi gösterildi.


Cami girişinde uzun kuyruklar oluşurken Hırka-i Şerif'i ziyaret eden bazı vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.


Hazreti Muhammed'in (SAV) Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif, ikindi namazının ardından dualarla ziyarete kapatıldı.


#Fatih
#Hırka-i Şerif
#Veysel Karani

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