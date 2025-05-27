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Horma Kanyonu, ziyaretçilerine renkli manzaralar sunuyor

Horma Kanyonu, ziyaretçilerine renkli manzaralar sunuyor

19:3127/05/2025, Salı
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Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde yer alan Horma Kanyonu, günübirlik ziyaretçilerinin yanı sıra fotoğrafseverlerden de ilgi görüyor. Şehir merkezine yaklaşık 130 kilometre mesafedeki kanyonun içerisinde, Ilıca Şelalesi'ne hayat veren Zarı Çayı akıyor. Küre Dağları Milli Parkı içerisindeki kanyon ve çevresi doğa yürüyüşüne olanak sağlarken çay boyunca inşa edilen yaklaşık 3,5 kilometrelik ahşap yürüyüş yolu, kayalıklar arasından kanyonun derinliklerine ilerliyor. Kanyon içerisindeki yürüyüş rotası, ziyaretçilerine çay ile birleşen yeşil doğasıyla renkli manzaralar sunuyor.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde yer alan Horma Kanyonu, günübirlik ziyaretçilerinin yanı sıra fotoğrafseverlerden de ilgi görüyor.

 Şehir merkezine yaklaşık 130 kilometre mesafedeki kanyonun içerisinde, Ilıca Şelalesi'ne hayat veren Zarı Çayı akıyor. 

 Küre Dağları Milli Parkı içerisindeki kanyon ve çevresi doğa yürüyüşüne olanak sağlarken çay boyunca inşa edilen yaklaşık 3,5 kilometrelik ahşap yürüyüş yolu, kayalıklar arasından kanyonun derinliklerine ilerliyor.

Kanyon içerisindeki yürüyüş rotası, ziyaretçilerine çay ile birleşen yeşil doğasıyla renkli manzaralar sunuyor.

#Horma Kanyonu
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