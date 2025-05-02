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Dünyaca ünlü pilotlar Türkiye’de: Hot Wheels’ın dev tekerli canavar kamyonları İstanbul’a geldi

Dünyaca ünlü pilotlar Türkiye’de: Hot Wheels’ın dev tekerli canavar kamyonları İstanbul’a geldi

20:562/05/2025, Cuma
DHA
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Dünyanın en heyecan verici gösterilerinden biri olan Hot Wheels Monster Trucks Live, bu hafta sonu Sinan Erdem Spor Salonu'nda izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Dünyanın en heyecan verici gösterilerinden biri olan Hot Wheels Monster Trucks Live, bu hafta sonu Sinan Erdem Spor Salonu'nda izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. 

 Şov öncesi İstanbul'a gelen dev tekerli canavar kamyonların salon içindeki hazırlıkları sürdürüyor. Bone Shaker, Tiger Shark, Mega Wrex ve daha birçok ikonik aracın sahneye çıkması için son hazırlıkları yapılıyor. 

Dev lastikler kuruluyor, ses sistemleri test ediliyor ve pilotlar gösteri öncesi son provalarını yapıyor. Bu unutulmaz deneyim sadece bir araç şovu değil; hız, güç ve eğlencenin iç içe geçtiği bir sahne performansı. 

Aileler, çocuklar ve adrenalin tutkunları için eşsiz bir hafta sonu vadeden Hot Wheels Monster Trucks Live, İstanbul'da ilk kez sahne alacak olmanın heyecanını yaşıyor. Gösteriye ailelerin ve genç izleyicilerin büyük ilgi gösterdiğini belirtilirken, biletlerin hızla tükendiğine dikkat çekiliyor. 

Şovu izlemek isteyenler için sınırlı sayıda bilet satışta. Gösteriye katılmak isteyenler için bilet satışları online olarak devam ediyor. 

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