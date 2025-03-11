Meyan şerbeti yapılışı





Eğer meyan kökü şerbetini akşamleyin hazırlıyorsanız, meyan köklerini beklemeye almak için sabaha kadar bekletmelisiniz. Suyu tencereye alın üzerine kökleri koyun. 1,5 saat kadar suda bekletmeniz yeterli olacaktır. 1.5 saat bekledikten sonra meyan kökleri lifleri tencerenin içinden sıkılarak alın.

Daha sonra bir süzgeçle süzerek bir kaba boşaltın. Tamamen meyan kökü şerbeti olması için meyan kökleri tülbentten geçirilerek iyi bir şekilde süzün.

Bu süzme işlemi bir kez daha tekrarlanarak meyan kökü şerbeti içinde tortu ve yabancı madde olmasını engellemiş oluruz.

Meyan kökü şerbeti hazırlarken buradaki püf noktası, meyan kökü şerbetinin dibinde tortu birikmemesidir.

Şişelere doldurulduktan sonra meyan kökü şerbeti tüketime hazırdır.















