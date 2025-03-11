Fırat Nehri kenarında yetişen meyan bitkisinin kökünden elde edilen meyan şerbeti, iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor. Peki meyan kökü nedir, faydaları neler? İşte havaların ısınmasıyla birlikte serinletici etkisi ve sindirimi kolaylaştırıcı özelliği nedeniyle, 11 ayın sultanı ramazanda vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen içecekler arasında yer alan meyan şerbetinin faydaları...
UNESCO'nun gastronomi dalında "yaratıcı şehirler" ağında olan Gaziantep'te, ramazan sofralarında birbirinden lezzetli yemekler yer alıyor.
Fırat Nehri kenarında yetişen meyan bitkisinin kökünden elde edilen meyan şerbeti, iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor.
Havaların ısınmasıyla birlikte serinletici etkisi ve sindirimi kolaylaştırıcı özelliği nedeniyle, 11 ayın sultanı ramazanda meyan şerbeti vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen içecekler arasında yer alıyor.
Poşet veya şişelerde satılan meyan şerbetini almak isteyenler, bazı işletmelerde uzun kuyruklar oluşturuyor.
Litresi 40 liraya satılan ve suyla karıştırıldığında 2 litreye ulaşan meyan şerbeti, uygun fiyatıyla her kesime hitap ediyor.
"Hazmı kolaylaştırır ve sakinleştirici özelliği vardır"
Yarım asırdır şerbet işiyle uğraşan Mehmet Yılmaz, Fırat Nehri kenarından toplanan meyan köklerini getirip dükkanında işlediklerini söyledi.
Meyan kökünü tarçın, karabiber ve biraz su ekleyerek yoğurduklarını belirten Yılmaz, "Ramazan dolayısıyla yoğun bir talep var. Meyan şerbeti ramazan sofralarının olmazsa olmazı. Müşteriler, iftara yakın dükkanın önünde kuyruk oluşturuyor. Hazmı kolaylaştırır ve sakinleştirici özelliği vardır. Vatandaşların muhakkak iftarda meyan şerbeti tüketmelerini tavsiye ederiz." dedi.
Müşterilerden Eyüp Kondu ise ramazan sofralarında en çok meyan şerbetini tercih ettiklerini belirterek, "Şerbet ferahlatıyor. Yemekten sonra içtiğimizde midemizin rahatladığını hissediyoruz. Ramazanda özellikle sofralarımızda meyan şerbeti olmazsa iftarın tadını alamıyoruz." diye konuştu.
Meyan kökünün faydaları neler?
Meyan kökünün birçok faydası bulunmaktadır. Meyan kökü şerbetinin mide problemlerinin giderilmesi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, bazı cilt hastalıklarının tedavisi, astım krizlerinin azalması, kan şekerini düzenleme, diş çürüklerinin önlenmesi ve hazmı kolaylaştırması gibi birçok faydası bulunmaktadır.
Meyan şerbeti tarifi
Meyan şerbeti yapılışı malzemeleri
1 kök meyan kökü
3 litre su
Meyan şerbeti yapılışı
Eğer meyan kökü şerbetini akşamleyin hazırlıyorsanız, meyan köklerini beklemeye almak için sabaha kadar bekletmelisiniz. Suyu tencereye alın üzerine kökleri koyun. 1,5 saat kadar suda bekletmeniz yeterli olacaktır. 1.5 saat bekledikten sonra meyan kökleri lifleri tencerenin içinden sıkılarak alın.
Daha sonra bir süzgeçle süzerek bir kaba boşaltın. Tamamen meyan kökü şerbeti olması için meyan kökleri tülbentten geçirilerek iyi bir şekilde süzün.
Bu süzme işlemi bir kez daha tekrarlanarak meyan kökü şerbeti içinde tortu ve yabancı madde olmasını engellemiş oluruz.
Meyan kökü şerbeti hazırlarken buradaki püf noktası, meyan kökü şerbetinin dibinde tortu birikmemesidir.
Şişelere doldurulduktan sonra meyan kökü şerbeti tüketime hazırdır.
Meyan bitkisi genellikle ekilmiş tarlalar, alüvyonlu nehir vadileri ve kumullar olup Türkiye'de Trakya, Marmara Bölgesi ve Karadeniz sahilleri hariç tüm Anadolu'da özellikle akarsu kenarlarında, Muş, Bingöl, Kars, Siirt, Diyarbakır, Şanlıurfa, Antakya illeri ile Ege Bölgesi'nde ve Çukurova'da yetişmektedir.
Meyan kökü şerbeti ne işe yarar?
Sürekli yaşanan öksürüğün önüne geçme imkanı verir. - Ateş düşürücü ve ağrıları azaltıcı etkisi bulunur. - Kabızlığa karşı iyi gelir ve kramp çözücüdür. - Siroz gibi karaciğer hastalıklarına karşı etkilidir.
Meyan kökü şerbeti kaynatılır mı?
Kökü tatlıdır. Çin tıbbında, kılavuz ilaç olarak adlandırılan bu bitki; soğuk algınlığı, mide sorunları, menopoz gibi farklı pek çok sorunun iyileştirilmesinde kullanılır. Kaynatılıp şerbeti de yapılan meyan kökünden ayrıca bitkisel ilaçlar, tatlandırıcılar ve sabun, şampuan gibi ürünler de yapılabilir.