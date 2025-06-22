Iğdır'da yetiştirdiği karpuzları erken toplayan üreticinin hedefi 4 hasat





'BU İŞİ SEVEREK, AŞK İLE YAPIYORUM'









Karpuz üretiminde geçen yıl 4 kez ürün toplamayı başaran Alican Akçan, bu yıl da ilk hasadını haziranda yaptığını söyledi. 15 yıldır karpuz yetiştiren ve her yıl daha iyi ürün alabilmek için uğraştığını ifade eden Akçan, karpuzların tamamen doğal yöntemler ile yetiştiğini, bol güneş altında olgunlaştığını ve bunun tadından da anlaşılabileceğini ifade etti. 100 dönüm arazisine ektiği ürünün hasadını diğer üreticilerden erken yaptığını ifade eden Akçan, pazar sorunu olmadığını dile getirdi. Akçan, "Yaptığım işten çok memnunum. Birçok bölge illerin ihtiyacını karşılıyoruz ve iç piyasaya da veriyoruz. Bu işi severek, aşk ile yapıyorum" dedi. Akçan ayrıca geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hedefinin 4 kez hasat yapmak olduğunu söyledi.







