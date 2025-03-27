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İl il bayram namazı saatleri

İl il bayram namazı saatleri

09:3527/03/2025, Perşembe
G: 27/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram namazı saatleri araştırılıyor. 29 Mart'ta son bulacak Ramazan ayı ardından bayram 30 Mart günü eda edilecek. Peki bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Erzurum, Diyarbakır, Trabzon, Samsun, Konya ve il il bayram namazı saatleri...

İstanbul: 07.22

Ankara: 07.07

İzmir: 07.30

Bursa: 07.22

Adana: 06.57 


Adıyaman: 06.45


Afyonkarahisar: 07.16


Ağrı: 06.26


Aksaray: 07.02

Amasya: 06.55 


Ankara: 07.07


Antalya: 07.16


Ardahan: 06.27


Artvin: 06.31

Aydın: 07.27


Balıkesir: 07.27


Bartın: 07.09


Batman: 06.34


Bayburt: 06.37

Bilecik: 07.18


Bingöl: 06.36


Bitlis: 06:30


Bolu: 07:12


Burdur: 07:17

Bursa: 07.22


Çanakkale: 07.32


Çankırı: 07.03


Çorum: 06.58


Denizli: 07.22

Diyarbakır: 06.37


Düzce: 07.13


Edirne: 07.32


Elazığ: 07.32


Erzincan: 06.40

Erzurum: 06.33


Eskişehir: 07.16


Gaziantep: 06.49


Giresun: 06.44


Gümüşhane: 06.40

Hakkari: 06.23


Hatay: 06.54


Iğdır: 06.22


Isparta: 07.16


İstanbul: 07.22

İzmir: 07.30


Kahramanmaraş: 06.50


Karabük: 07.07


Karaman: 07.05


Kars: 06.26

Kastamonu: 07.03


Kayseri: 06.56


Kilis: 06.50


Kırıkkale: 07.04


Kırklareli: 07.29

Kırşehir: 07.01


Kocaeli: 07.18


Konya: 07.08


Kütahya: 07.18


Malatya: 06.45


Manisa: 07.28


Mardin: 06.35


Mersin: 07.00


Muğla: 07.25


Muş: 06.32

Nevşehir: 06.59


Niğde: 06.59


Ordu: 06.46


Osmaniye: 06.53


Rize: 06.36

Sakarya: 07.16


Samsun: 06.53


Şanlıurfa: 06.43


Siirt: 06.30


Sinop: 06.57

Şırnak: 06.28


Sivas: 06.50


Tekirdağ: 07.28


Tokat: 06.52


Trabzon: 06.39

Tunceli: 06.40


Uşak: 07.20


Van: 06.25


Yalova: 07.21


Yozgat: 06.59


Zonguldak: 07.11

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