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İlhan Şeşen hayatını kaybetti

İlhan Şeşen hayatını kaybetti

14:1026/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Uzun süredir hastanede kanser tedavisi gören 76 yaşındaki usta sanatçı İlhan Şeşen'den kötü haber geldi.

“Sarılınca Sana”, “Ellerimde Çiçekler” ve “Neler Oluyor Bize” gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta sanatçıya 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulmuştu.

Usta sanatçıdan kötü haber geldi. Şeşen 76 yaşında hayatını kaybetti.

İlhan Şeşen'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Arzu, oğlu Fuat kızı Melis ve torunu Nefes" ifadeleri yer aldı.

#İlhan Şeşen
#sanatçı
#kanser tedavisi
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