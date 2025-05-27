İlk kez düzenlendi, binlerce vatandaş ziyaret etti: Kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler yoğun ilgi gördü

Bir diğer vatandaş (30) ise, "Adalet Bakanlığı'na teşekkür ederiz, gerçekten güzel bir aktivite yapmışlar. Her ilin güzel ürünlerini getirmişler, geziyoruz, çok güzel olmuş" dedi.





Duru Doğu (11) da, "Doğal taşçılar, çantacılar ve yemek alanları çok dikkatimi çekti" diyerek fuarın çocuklar açısından da ilgi çekici olduğunu belirtti.



