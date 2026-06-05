İstanbul'da plajlar sezona hazır: Giriş ücreti 2 bin lira olan var

'ŞİLE İSTANBUL’LA KIYASLANDIĞINDA EN UYGUN YERLERDEN BİRİ'

Menü fiyatlandırmasıyla ilgili de konuşan Alkan, "İstanbul'daki kafelerle kıyaslandığında fiyatlarımız aslında daha uygun. Örneğin hamburgeri menü halinde, yanında patatesi ve içeceğiyle beraber 400 TL'ye veriyoruz. Soğuk ve sıcak içeceklerimizin hepsi mevcut. Kısacası Şile'yi İstanbul geneliyle kıyasladığınız zaman bence en uygun yerlerden biri. Güzel, hayırlı bir sezon olmasını dilerim" diye konuştu.





Şile’de yaşayan vatandaşlardan Semra Adalı da, "Biz burada yaşıyoruz ve Şile'yi çok seviyoruz. Bugün de güneşlenmeye geldim. Hava güzel, deniz güzel, her şey çok güzel" dedi.