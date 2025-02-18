Kabusu yaşattı: Üç kez dava açıldı verilen ceza belli oldu

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'u "Sizi bidona koyup üzerinize asit dökeceğim", "Üzerinize şarjör boşaltacağım" diyerek defalarca tehdit eden kişinin cezası belli oldu. Sosyal medya üzerinden sürekli tehdit ve hakaretler savuran sapık hakim karşısına çıktı.
Yedi yıl önce Stilist Başak Dizer ile Paris'te nikâh masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 15 Nisan 2022'de ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamış ancak aldığı ölüm tehditleriyle hayatı kabusa dönmüştü.
"Sizi bidona koyup üzerinize asit dökeceğim"
Özel hayatlarını gözlerden uzak bir hayat yaşayan ünlü çifti "Sizi bidona koyup üzerinize asit dökeceğim", "Üzerinize şarjör boşaltacağım" diyerek defalarca tehdit eden. S.A.'nın cezası belli oldu.
Sabah'ın haberine göre, Tatlıtuğ çiftini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 2021 yılında şüpheli S.A. hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
Savcılık şüpheli hakkında 4 yıl hapis istemiyle dava açmıştı. Hakkında iki dava süren şüpheli 2022 yılında çifte bu kez ölüm mesajları attı. Çift bir kez daha suç duyurusunda bulununca sanık hakkında tehdit ve hakaret suçları kapsamında yeniden dava açıldı.
Dava geçen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Cezası belli oldu
Tarafların savunmalarının ardından mahkeme heyeti davayı karara bağladı.
Mahkeme şüpheli S.A.'ya zincirleme şekilde tehdit suçundan 9 ay hapis cezası verdi. Ayrıca şahıs hakkında 13 bin 500 lira adli para cezası uygulandı.