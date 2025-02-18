Kabusu yaşattı: Üç kez dava açıldı verilen ceza belli oldu

Savcılık şüpheli hakkında 4 yıl hapis istemiyle dava açmıştı. Hakkında iki dava süren şüpheli 2022 yılında çifte bu kez ölüm mesajları attı. Çift bir kez daha suç duyurusunda bulununca sanık hakkında tehdit ve hakaret suçları kapsamında yeniden dava açıldı.