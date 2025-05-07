Kaçak kazı yaparken hazine buldular: İtalyanlara satacaklardı

Şüphelilerin kazı yaptıkları alanın üzerini torba ile kapatarak gizlemeye çalıştığı görülürken, olayla ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçlaması ile şüpheliler adliyeye sevk edildi.