Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kaçak kazı yaparken hazine buldular: İtalyanlara satacaklardı

Kaçak kazı yaparken hazine buldular: İtalyanlara satacaklardı

11:097/05/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Tokat'ın Zile ilçesinde bir bağ evinde izinsiz kazı yapan 4 kişi, 2 bin yıllık Roma dönemine ait mozaik ortaya çıkardı. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanan şüphelilerden 2’si tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zile ilçe merkezinde müşterek tapulu bir bağ evinin bahçesinde izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

Yapılan operasyonda F.Ş. (47), M.Ş. (45), Ş.Ş. (49) isimli şahısların kaçak kazı yaptığı belirlenirken, kazı alanında Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 3 metreye 3 metre ebatlarında bir mozaik ele geçirildi. 

Şüphelilerin kazı yaptıkları alanın üzerini torba ile kapatarak gizlemeye çalıştığı görülürken, olayla ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçlaması ile şüpheliler adliyeye sevk edildi.

M.Ş. ve Ş.Ş. hakkında adli kontrol kararı verilirken, F.Ş. ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen oğlu A.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Zile M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Ele geçirilen tarihi eserin uzmanlar tarafından detaylı incelemeye alınacağı öğrenildi.

Öte yandan, izinsiz kazı yapan şahısların mozaik bulunan bağ evini İtalya'da irtibat kurdukları bir kişiye satmaya çalıştıkları ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

#Kaçak kazı
#hazine
#Tokat
#Roma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK SON DAKİKA GELİŞMELER: Kademeli emeklilik çıkacak mı, kimleri kapsayacak?