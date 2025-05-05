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Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen evlendi: Nikahtan ilk görüntüler geldi, gelinliğe yorum yağdı

Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen evlendi: Nikahtan ilk görüntüler geldi, gelinliğe yorum yağdı

15:355/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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<p>İlk olarak yaptığı bir temizlik programında tanınan ardından ise sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan Kadir Ezildi, bugün Gamze Türkmen ile evlendi. Her paylaşımı olay olan Kadir Ezildi, nikahtan da ilk kareleri takipçileriyle paylaştı.</p>
İlk olarak yaptığı bir temizlik programında tanınan ardından ise sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan Kadir Ezildi, bugün Gamze Türkmen ile evlendi. Her paylaşımı olay olan Kadir Ezildi, nikahtan da ilk kareleri takipçileriyle paylaştı.

Bir temizlik programıyla tanınan Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen nikah masasına oturdu. Nişan sürecinde harcadığı bütçeyle sosyal medyada gündem olan ve eleştiri yağmuruna tutulan program sunucusunun nikahından ilk kareler paylaşılırken Ezildi'nin eşi Gamze Türkmen'in gelinliğine sosyal medyada adeta yorum yağdı.

KADİR EZİLDİ VE GAMZE TÜRKMEN EVLENDİ


"Son bekar günüm" notunu düşen Kadir Ezildi için "Kesenin ağzını açmış", "Nikah böyleyse düğün nasıl olur acaba" gibi yorumlar yapıldı.

NİŞANA 500 BİN TL HARCAMIŞTI


Geçtiğimiz aylarda nişanlanan çiftin töreni, Kadir Ezildi'nin yaptığı harcamalarla uzun süre konuşulmuştu.

Sosyal medya hesabından paylaştığı nişan kareleriyle dikkat çeken Ezildi, organizasyon için yaklaşık 500 bin TL harcadığını açıklamıştı. 

Paylaşımlarının ardından gelen eleştirilere de sert bir dille yanıt vermişti: "Bazı karnı dar arkadaşlara yazıyorum; biz mevlitlerimizi bile detaylarını atlamadan yapıyoruz. Biz ailecek kendimizi seviyoruz ve önemsiyoruz." diyerek, eleştirilere karşı duruşunu net bir şekilde ortaya koymuştu.

Arabada Gamze Türkmen ile karesini paylaşan Kadir Ezildi, nişanlısını ilk önce anneannesinin mezarına götürdü. 

Bugün nikah masasına oturan çift, mutlu günlerinden kareleri takipçileriyle paylaştı. 

Özellikle Gamze Türkmen'in tercih ettiği sade ve zarif gelinlik, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Takipçiler, gelinliğin tasarımı ve şıklığına övgüler yağdırdı.

GELİNLİĞE YORUM YAĞDI


"Zarafetin tanımı" ve "Gelinlik değil, sanat eseri" gibi yorumlarla beğenilerini dile getiren kullanıcılar, çiftin mutluluğuna da ortak oldu.

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