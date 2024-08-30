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Hayat

Kanser tedavisi gören Kahtalı Mıçe'nin son hali paylaşıldı

16:26 - 30/08/2024 Cuma
Diğer

Kanser tedavisi gören ünlü sanatçı Kahtalı Mıçe'nin son hali, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hayranlarının merakla takip ettiği sanatçının son durumu, gündemin dikkat çeken konularından biri oldu.

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Gırtlak kanseri teşhisiyle kemoterapi tedavisi gören ünlü sanatçı Kahtalı Mıçe'nin son hali, sosyal medyada büyük ilgi gördü.


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Sanatçı Mahmut Tuncer, Kahtalı Mıçe'yi ziyaret ederek sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti ve birlikte çekilmiş bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

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Tuncer'in bu paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Mahmut Tuncer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Değerli sanatçı dostum Kahtalı Mıçı’yı ziyaret ettim.


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Sağlık durumu gayet iyi. Yine güzel günlerde tekrar buluşmak üzere." ifadelerine yer verdi.


#Kahtalı Mıçe
#Kanser
#Adıyaman
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