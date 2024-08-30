Kanser tedavisi gören Kahtalı Mıçe'nin son hali paylaşıldı

Kanser tedavisi gören ünlü sanatçı Kahtalı Mıçe'nin son hali, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hayranlarının merakla takip ettiği sanatçının son durumu, gündemin dikkat çeken konularından biri oldu.
Gırtlak kanseri teşhisiyle kemoterapi tedavisi gören ünlü sanatçı Kahtalı Mıçe'nin son hali, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Sanatçı Mahmut Tuncer, Kahtalı Mıçe'yi ziyaret ederek sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti ve birlikte çekilmiş bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
Tuncer'in bu paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Mahmut Tuncer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Değerli sanatçı dostum Kahtalı Mıçı’yı ziyaret ettim.
Sağlık durumu gayet iyi. Yine güzel günlerde tekrar buluşmak üzere." ifadelerine yer verdi.