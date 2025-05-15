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Karacadağ’da deve tehlikesi: Besici 'Dikkat deve çıkabilir' tabelasıyla önlem alınmasını istiyor

Karacadağ’da deve tehlikesi: Besici 'Dikkat deve çıkabilir' tabelasıyla önlem alınmasını istiyor

12:0115/05/2025, Perşembe
AA
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Diyarbakır ile Şanlıurfa arasındaki yolda develerin sık sık geçiş yaptığını belirten Ali Kayahan, olası kazaların önlenmesi için sürücülere uyarı tabelası çağrısında bulundu.

Karacadağ’ın yamaçlarında bir hayat

Diyarbakır ile Şanlıurfa sınırında bulunan sönmüş yanardağ Karacadağ, nadir görülen bir hayvancılık hikâyesine ev sahipliği yapıyor.

58 yaşındaki besici

Ali Kayahan, 58 yaşında ve bu coğrafyada deve yetiştirerek hayatını sürdürüyor. Bu uğraşı, hem geleneksel hem de zahmetli.

8 ay boyunca dağda

Kış aylarında hayvanlarını ahırda barındıran Kayahan, yılın 8 ayını dağlarda otlatmayla geçiriyor. Develerle birlikte doğayla iç içe yaşıyor.

İki ilçe arasında göç

Ovabağ (Diyarbakır/Çınar) ile Demirci (Şanlıurfa/Viranşehir) arasındaki geniş araziler, develerin doğal yaşam alanı haline gelmiş durumda.

Yolların kenarında geziyorlar

Otlatma sırasında develer sık sık kara yoluna iniyor. Bu durum, hem hayvanlar hem de sürücüler için tehlike oluşturuyor.

'Kaza yaşanmadı ama yaşanabilir'

Ali Kayahan, “Bugüne kadar bir kaza olmadı ama her an olabilir” diyerek yetkililere sesleniyor.

Tabela önerisi dikkat çekiyor

İstediği tabelada şu yazmalı: “Dikkat, deve çıkabilir.” Görsel sembollerle desteklenmiş bir levha olması gerektiğini vurguluyor.

Gelenekle geçim sağlıyor

Deve yetiştiriciliği, Kayahan’ın hem geçim kaynağı hem de ata yadigârı bir gelenek. Bu mirası yaşatmak istiyor.

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