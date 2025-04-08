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Karatay uyardı: Her gün bir tutamı hayat kurtarıyor

Karatay uyardı: Her gün bir tutamı hayat kurtarıyor

12:118/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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<p>Karatay’a göre kaya tuzu yalnızca bir tatlandırıcı değil, aynı zamanda beyin fonksiyonları, kas sağlığı ve bağışıklık sistemi için vazgeçilmez bir mineraldir.</p>
Karatay’a göre kaya tuzu yalnızca bir tatlandırıcı değil, aynı zamanda beyin fonksiyonları, kas sağlığı ve bağışıklık sistemi için vazgeçilmez bir mineraldir.

Prof. Dr. Canan Karatay, kaya tuzunun insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini sık sık vurgulayan uzmanlardan biri. Geleneksel tıbbın en kıymetli besinlerinden biri olarak gördüğü kaya tuzunu "beyaz altın" olarak tanımlıyor.

Canan Karatay’a göre kaya tuzu, rafine edilmemiş ve katkısız olarak tüketilmelidir. İşte Karatay’ın önerdiği bazı kullanım şekilleri:

Sade Olarak Tüketim

Doğal mineraller içeren kaya tuzu yemeklerde ve içeceklerde ölçülü şekilde kullanılmalıdır. İşlenmiş sofra tuzlarının aksine kaya tuzu, vücudun ihtiyaç duyduğu mineralleri içerir.

Tuzlu Su Gargarası

Ağız ve boğaz sağlığı için kaya tuzu ile hazırlanan tuzlu su gargarası önerilmektedir. Antiseptik özelliği sayesinde boğaz ağrısını hafifletir, diş etlerini güçlendirir.

Kaya Tuzlu su ile ayak banyosu

Günün yorgunluğunu atmak ve vücuttaki toksinleri azaltmak için kaya tuzu ile hazırlanan suya ayaklarınızı koyabilirsiniz.

Ödemi azaltır, şişkinliği giderir ve kan dolaşımını hızlandırır.

Tuz odalarında tedavi

Yurt dışında birçok ülkede tuz terapisi uygulanan özel tuz odaları bulunmaktadır.

Karatay, bu odaların solunum yollarını temizlediğini ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtmektedir.

Kaya tuzunun faydaları nelerdir?

Canan Karatay, kaya tuzunun yalnızca bir lezzet artırıcı olmadığını, aynı zamanda sağlık açısından büyük faydalar sunduğunu vurguluyor. İşte Karatay’ın üzerinde durduğu bazı faydalar.

Beyin Fonksiyonlarını Destekler: Kaya tuzu eksikliğinde beyin sislenmesi ve unutkanlık görülebilir.


Kas Sağlığını Korur: İçeriğindeki mineraller kas kasılmalarını önler ve spor yapanlar için faydalıdır.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olur.

#Kaya Tuzu
#Canan Karatay
#Sağlık
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