Kartalkaya'daki yanan otelde bir tek o oda kalmıştı: Oğlum inerken 2-3 metre kala çarşaf koptu

"ÖLÜM ENSEMİZDEYDİ"

Oradan nasıl çıktık... İşte bir 20-25 dakika bekledik, yardım gelir diye, gelebilir diye ama tabii orası biraz sapa bir yer, gelen olmadı, artık duman da odayı çok sarmıştı, bir süre sonra yani bilincimizi kaybedebilirdik diye artık yapacak bir şey yoktu. Çocuklar da yani her şeyi göze almışlardı artık yani ölüm ensemizdeydi yani yapacak bir şey yok.