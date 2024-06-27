Kaybettiği görme duyusunu geri kazandı: İki kişinin gözü sayesinde net görmeye başladı

Kornea nedenli görme azlığı yaşayan hastalarda bu naklin, görmenin artırılması için bir tedavi yöntemi olduğunu ifade eden Durusoy, şöyle konuştu:

"Organ ve doku nakilleri arasında en başarılı tedavi yöntemlerden birisidir. Bu kornea hastalıklarından bir tanesi de keratokonus, bölgemizde sık görülüyor. Ali Sami Bey bize ilk başvurduğunda görmesi yüzde 5 seviyelerindeydi. Kendisine tam kat kornea nakli gerçekleştirdik ve az önce yaptığımız muayenede görme seviyesinin yüzde 80'lere çıktığını gördük. Zaman içerisinde yüzde 100'e çıkacağını düşünüyoruz."