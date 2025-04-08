Kazım Koyuncu'nun Volkan Konak'a vasiyeti 20 yıl sonra ortaya çıktı: Volkan Konak'ın son sarıldığı isimdi

Kazım Koyuncu ve Volkan Konak arasındaki özel bir diyalog 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı. Kazım Koyuncu'nun ölmeden hemen önce Volkan Konak'tan son isteği duygulandırdı. Konak'ın Kıbrıs'ta sahnede son sarıldığı isim meğer aralarındaki bağın simgesiymiş.
Kazım Koyuncu, ölümünden hemen önce Volkan Konak’la bir görüşme yaparak son vasiyetini iletmişti.
Bu vasiyet, Konak’ın ölümünden sonra ortaya çıktı.
Radyocu Altekin Erginel, Kazım Koyuncu’nun son isteğini bir radyo programında duyurdu.
"Onu yanına al"
Koyuncu, 2005 yılında hayatını kaybetmeden önce grubunun kemençecisi Selim Bölükbaşı’nı Volkan Konak’a emanet etmiş. Koyuncu'nun Konak’a şu sözleri söylediği öğrenildi;
“Bak burada Selim var, benim altı yaşımdan beri arkadaşım. Grubumda kemençe ve tulum çalardı. Artık gözlerimi kapatıyorum. Bu çocuğa sahip çık, onu yanına al”
Kazım Koyuncu'nun ölümünün ardından Selim Bölükbaşı, Volkan Konak ile birlikte müzik kariyerine devam etti ve yıllarca Konak ile sahne aldı.
Ancak Volkan Konak’ın ölümünden sonra Selim Bölükbaşı, tıpkı Kazım Koyuncu gibi yakın bir dostunu kaybetmenin acısını derinden yaşadı.
Öte yandan Bölükbaşı, Konak'ın Kıbrıs'ta sahnede son sarıldığı isim olmuştu.