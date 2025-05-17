Kezik nine 102 yaşında hiç hastane yüzü görmedi: Uzun ömrünün sırrı bu besinlerde

Geçenlerde doktora gittik. Doktor, ‘Ciğerleri kuzu ciğeri gibi, daha çok yaşar' dedi. Gözleri 2 senedir görmüyor. İnat etti doktora da gitmedi, gitseydi gözleri açılacaktı. Çocukları bakıyor. Babam ise 2004 yılında yedinci ayda vefat etti" şeklinde konuştu.