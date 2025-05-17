Kezik nine 102 yaşında hiç hastane yüzü görmedi: Uzun ömrünün sırrı bu besinlerde

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde yaşayan 102 yaşındaki Kezik Erol, sağlığı ve enerjisiyle görenleri şaşırtıyor. 6 çocuk ve 24 torun sahibi olan Kezik Nine’ye çocukları adeta bebek gibi bakıyor. Hiç doktora gitmeyen Erol’un uzun ömrün sırrı bu besinlerde saklı.
Çekerek'in Arpaç köyünde yaşayan Kezik Erol'un 102 yaşında olduğu biliniyor. Ancak resmi kayıtlara göre 97 yaşında olan Kezik ninenin 3'ü kız, 3'ü erkek 6 çocuğu ve 24 torunu bulunuyor.
Bugüne kadar hiç doktora gitmeyen Erol'a çocukları adeta bebek gibi bakıyor. Gün içinde ziyaretine gelen çocukları ve torunları, Erol ile sohbet etmekten mutluluk duyuyor.
"Doktor annemin ciğerleri için ‘kuzu ciğeri' gibi dedi"
Kezik Erol'un kızı Hanım Taşbilek, "Annem hiç hastane yüzü görmedi. Aspirin bile içmedi. Sağlığı temiz havaya bağlı. Bol bol tavşan, keçi, koyun yemiş. Yaşlılığa bağlı alzaymır başlangıcı var. Şimdilerde köfte pilav yer, başka şey yemez. Eskiden çay çok içerdi, şimdi içmez. Sağlık durumu çok iyi.
Geçenlerde doktora gittik. Doktor, ‘Ciğerleri kuzu ciğeri gibi, daha çok yaşar' dedi. Gözleri 2 senedir görmüyor. İnat etti doktora da gitmedi, gitseydi gözleri açılacaktı. Çocukları bakıyor. Babam ise 2004 yılında yedinci ayda vefat etti" şeklinde konuştu.