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Hayat

Konya'da tedirgin eden görüntü: 6 metre derinliğinde 25 metre çapında yeni obruk oluştu

16:12 - 3/09/2024 Salı
AA

Konya'nın Karapınar ilçesinde, bir ayçiçeği tarlasında 6 metre derinliğinde, 25 metre çapında obruk meydana geldi. Meydana gelen obruklar bölgede tedirginliğe neden oldu.

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Konya'nın Karapınar ilçesinde 6 metre derinliğinde, 25 metre çapında obruk meydana geldi.


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İlçeye bağlı Ekmekçi Yaylası'nda Barış Ekmekçi'ye ait ayçiçeği tarlasında vatandaşlar obruk oluştuğunu fark etti.


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Yaklaşık 6 metre derinliğinde, 25 metre çapındaki obruk, tedirginliğe neden oldu.


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Ekmekçi, bölgede daha önce de obruklar meydana geldiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl da burada bir obruk oluşmuştu. 500 metre çapındaki bu bölgede tam 6 obruk var." dedi.

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#Konya
#obruk
#drone
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