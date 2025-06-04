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Küçük Ecrin hayvan pazarının en gözde satıcısı oldu: 'Oyun oynayacağıma babama yardım ederim'

Küçük Ecrin hayvan pazarının en gözde satıcısı oldu: 'Oyun oynayacağıma babama yardım ederim'

09:324/06/2025, Çarşamba
IHA
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarları hareketlendi. Muş'tan Bursa Hayvan Pazarı'na kurbanlık satmak için gelen Özmen ailesinin iki küçük ferdi, pazarda gösterdikleri özveriyle dikkat çekiyor.

Henüz 12 yaşında olan Aytaç Özmen ile 8 yaşındaki kardeşi Ecrin Özmen, sabahın erken saatlerinden itibaren babalarına yardım ederek hayvanların bakımını üstleniyor.

Büyükbaş hayvanların yemlenmesi, sulanması ve temizliği gibi işleri büyük bir sorumlulukla yerine getiren kardeşler, yaşlarının çok ötesinde bir gayret gösteriyor.


Bayrama sayılı günler kala pazarda yoğunluk artarken, Aytaç ve Ecrin'in çalışkanlığı hem esnafın hem de vatandaşların takdirini topluyor. Küçük yaşlarına rağmen gösterdikleri çaba, kurban pazarının en güzel görüntülerinden biri olarak hafızalara kazınıyor.



Babasına yardım için 1350 kilometre mesafeden Bursa'ya gelen Ecrin Özmen, "Oyun oynayacağıma babama yardım ederim. Altını temizliyoruz, tımar yapıyoruz ve saman dolduruyoruz. Burada oyun oynamıyorum sadece yardım ediyorum. Babamlar Muş'tan Bursa'ya yola çıkarken bende tırın arkasına atladım o şekilde geldim" diye konuştu.



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