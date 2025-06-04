Küçük Ecrin hayvan pazarının en gözde satıcısı oldu: 'Oyun oynayacağıma babama yardım ederim'

Bayrama sayılı günler kala pazarda yoğunluk artarken, Aytaç ve Ecrin'in çalışkanlığı hem esnafın hem de vatandaşların takdirini topluyor. Küçük yaşlarına rağmen gösterdikleri çaba, kurban pazarının en güzel görüntülerinden biri olarak hafızalara kazınıyor.







