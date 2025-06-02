Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda yoğunluk arttı: Hem bileme hem yeni bıçak için talebe yetişemiyorlar

Dükkanlarında bıçak satışı da yaptıklarını ifade eden Cengiz, "Bıçak fiyatlarımız kalitesine göre 200 ila 400 lira arasında değişiyor. Şu an günlük yaklaşık 400 bıçak biletiyoruz. Bileme işleminde bıçağın hem pürüzsüz hem de keskin olması çok önemli. Bu iş uzmanlık ister, o yüzden her işi ehline bırakmak gerekir" diye konuştu.



