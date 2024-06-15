Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava raporunu yayınladı

Kurban Bayramı boyunca ülke genelinde hava durumu az bulutlu ve güneşli olacak, ancak Karadeniz Bölgesi'nde yer yer yağış görülecek. Bugün biraz düşecek olan hava sıcaklıklarının bayram süresince tekrar artması bekleniyor.
İlkbaharı sonlandırıp yaz aylarına adım attığımız bu günlerde, hava mevsim normallerinin üzerinde ısınmaya başladı.
Özellikle son bir haftadır, "cehennem çöl sıcakları" olarak adlandırılan yüksek sıcaklıklar, etkisini belirgin bir şekilde gösteriyor.
Bazı illerde termometreler 40 derecenin üzerine çıkmış durumda.
Bayramda hava nasıl olacak?
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Türkiye'nin dört bir yanında hava durumu merak konusu oldu.
İnsanlar, bayram tatillerini planlarken, meteorolojik koşulların ne yönde seyredeceğini de takip ediyor.
Az bulutlu ve açık geçecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta çevreleri ve Burdur'un doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra İç Ege, Marmara’nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
Bayramın ilk günü
Yarın ülke geneli parçalı ve az bulutlu, iç ve güney kesimler güneşli, Marmara'nın güneydoğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusu yağışlı geçecek.
Yağışların Orta ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Karadeniz kıyılarında yağmur tahmin ediliyor
Bayramın ikinci günü, ülke geneli az bulutlu ve güneşli, Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri yağışlı geçecek.
Sıcaklık değerleri Ankara ve İstanbul'da 30, Antalya'da 34, İzmir'de 36, Diyarbakır'da 39, Adana'da 36, Samsun'da 26, Erzurum'da 29 derece civarında seyredecek.
Bayramın üçüncü günü
Bayramın üçüncü günü ülke geneli parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusu çok bulutlu yer yer kapalı, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi yağışlı geçecek.
Bayramın son günü
Bayramın dördüncü günü, ülke geneli az bulutlu ve güneşli, Doğu Karadeniz yağışlı geçecek.
Bayramın dördüncü günü ise ülke geneli az bulutlu ve güneşli, Doğu Anadolu'nun iç ve kuzeyi ile Karadeniz Bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Denizli, Afyonkarahisar ile Isparta çevrelerinde yağış bekleniyor.
Bayram süresince beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara ve İstanbul 32, İzmir 37, Antalya 39, Adana 38, Diyarbakır 40, Samsun 28, Erzurum 30 derece civarına kadar yükselecek.
Meteoroloji uzmanı değerlendirmede bulundu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Kurban Bayramı'nı içine alan haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Arife günü Karadeniz Bölgesi ve Kars, Ardahan çevrelerinde yağışların süreceğini belirten Macit, "Bayramın 1. günü Karadeniz Bölgesi'nin tamamında yağış bekliyoruz, diğer bölgelerde bayramın 1. günü yağış beklenmiyor. Yağış beklentimiz sadece Karadeniz Bölgesi ile sınırlı." dedi.
Bayramda yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyredeceğini bildiren Macit, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yağış beklentisinin bulunmadığını söyledi.
Kıyı bölgelerinde bayram boyunca havanın az bulutlu ve açık olacağını dile getiren Macit, sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceğini aktardı.
Bayramda en yüksek sıcaklığın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ölçüleceğini dile getiren Macit, sıcaklıkların 40 dereceye kadar yükseleceğini kaydetti.
3 büyükşehirin hava durumu
Macit, 3 büyükşehrin hava durumuna ilişkin de bilgi vererek, İstanbul ve Ankara'da 33-34 derece civarında görülen sıcaklıkların 29-30 derecelere düşeceğini, arife ve bayramın 1. gününün biraz daha serin geçmesini beklediklerini bildirdi.
İzmir'de ise bayram boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Macit, sıcaklıkların 34-35 derece civarında seyredeceğini belirtti.
Macit, vatandaşların hava durumuna ilişkin doğru bilgiye ulaşmaları için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarını dikkate almalarını istedi.