Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava raporunu yayınladı

Az bulutlu ve açık geçecek





Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta çevreleri ve Burdur'un doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.





Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra İç Ege, Marmara’nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.







