Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Bostancı İskelesi'nde yoğunluk

'ESKİ BAYRAMLARIN TADI YOK'

İskelede sıra bekleyen Selma Aktepe, "Valla bayram bayram gibi geçmiyor açıkçası herkes bu yıl memleketine gitti. Biz İstanbul'da kaldık. Benim bir arkadaşım var onunlada adalara geçmeyi düşünüyoruz şimdi. Yani eski bayramların hiç tadı yok. Çoluğumuz çocuğumuzda yanımızda değil. Böyle keyifsiz bir bayram diyebilirim" dedi.