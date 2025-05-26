Kurban öncesi sahte Sürmene bıçağı uyarısı: Bıçak alırken nelere dikkat edilmeli?

El yapımı sürmene bıçağı: Sanat ve emek ürünü

Sürmene bıçağının en önemli farkı el işçiliğinde gizli. Karadeniz, “Fabrika üretimi her yerde aynı olabilir ama el yapımı Sürmene bıçağı bir sanattır. Bugüne kadar onun kalitesini geçecek bir el yapımı bıçak görmedim. Sürmene bıçağı, Bursa’daki yarışmada üç kez üst üste birinci oldu,” ifadelerini kullandı.