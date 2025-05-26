Kurban öncesi sahte Sürmene bıçağı uyarısı: Bıçak alırken nelere dikkat edilmeli?

Kurban Bayramı öncesi coğrafi işaretli Sürmene bıçağına yoğun talep var. Ancak ustalar, internetten satılan taklit ürünlere karşı vatandaşları uyarıyor. Gerçek Sürmene bıçağı nasıl anlaşılır? Ustadan kalite ve güvenlik tüyoları...
Sürmene bıçağına bayram öncesi yoğun ilgi
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte coğrafi işaretli Sürmene bıçağına olan talep arttı. İsmini üretiminin yapıldığı Trabzon’un Sürmene ilçesinden alan ve kalitesiyle bilinen bu bıçaklar, vatandaşların kurban hazırlıkları kapsamında tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Ancak piyasada artan taklit ürünler, gerçek Sürmene bıçağını tehdit ederken vatandaşlara da dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılıyor.
Taklit ürünlere karşı uyarı: "Sürmene ile ilgisi yok"
Yaklaşık 47 yıldır Sürmene bıçağı imalatı yapan usta Cevdet Karadeniz, özellikle internet sitelerinde satılan sahte ürünlere karşı vatandaşları uyardı. Karadeniz, “İnterneti açıyoruz, Sürmene bıçağı diye satılıyor ama yakından uzaktan alakası yok. Bunlara bir önlem alınması lazım,” diyerek sorunun büyüklüğüne dikkat çekti.
Bir zanaatin doğuşu: bıçak ustalığında 47 yıl
Cevdet Karadeniz, mesleğe 1978 yılında başladığını belirterek o dönemdeki üretim zorluklarını şöyle anlattı: “O zamanlar araba makasından bıçak yapardık. Makasla keski yapar, ısıtır, döverek çelik haline getirirdik. Eğelerle, zımparalarla düzeltirdik. Şimdiki gibi makineler yoktu. Bugün teknolojiyle çeliğin karbon oranı daha yüksek ve üretim daha kolay.”
El yapımı sürmene bıçağı: Sanat ve emek ürünü
Sürmene bıçağının en önemli farkı el işçiliğinde gizli. Karadeniz, “Fabrika üretimi her yerde aynı olabilir ama el yapımı Sürmene bıçağı bir sanattır. Bugüne kadar onun kalitesini geçecek bir el yapımı bıçak görmedim. Sürmene bıçağı, Bursa’daki yarışmada üç kez üst üste birinci oldu,” ifadelerini kullandı.
Kurban bıçağı alırken neye dikkat edilmeli?
Kurban için uygun bıçak seçiminin önemine değinen Karadeniz, “İyi bir kurban bıçağı, kaliteli çelikten yapılmalı ve suyunu iyi almalı. Bin derecede ısıtılıp balık yağına sokulduğunda, o bıçak kesmemesi mümkün değildir. Vatandaşlar ucuz diye taklitlere yönelmemeli, gerçek Sürmene işçiliğini aramalıdır,” diyerek tavsiyelerde bulundu.
Gençler mesleğe ilgi göstermiyor
Usta Karadeniz, yeni neslin bıçakçılığa mesafeli durduğunu söyleyerek bu durumu şöyle değerlendirdi: “Yeni nesil pek ilgi göstermiyor. Halbuki bu meslek ekmek kapısı, aynı zamanda sanattır. Severek yapmak gerekir. Her bıçak yapana da usta denemez. Biz 70 yaşındaki ustaların yanında yetiştik.”
Gerçek sürmene bıçağı nasıl anlaşılır?
Karadeniz, gerçek Sürmene bıçağının ayırt edilmesi için önemli ipuçları verdi: “Bıçağın kaliteli çelikten olması, balık yağıyla suyunun verilmesi gerekir. Ayrıca pervaz, Sürmene bıçağının olmazsa olmazıdır. Bu pervazı sadece Sürmene ustaları yapar, başka yerde yapılmaz. Gerçek Sürmene bıçağı günde beş adet üretilebilir; çünkü emek ister.”