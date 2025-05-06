Ekranların 6 sezondur ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman dizisinde peş peşe yaşanan başrol ayrılıkları gündemdeydi. Kuruluş Osman'da bu kez güzel bir gelişme yaşandı. Diziye yeni bir oyuncu dahil oldu. Genç kuşağın başarılı yıldızı Kuruluş Osman'da. Ayrıca, yeni sezonda dengeleri değiştirecek gelişmelerin yolda olduğu konuşuluyor. İşte detaylar.

1 /7 Aksiyon dolu sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kuruluş Osman dizisinde hareketli günler yaşanıyor.

2 /7 Dizinin başrol oyuncuları Emre Bey ve Ecem Sena Bayır diziden ayrılıyor. Emre Bey, Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'i canlandırırken Bayır, Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun olarak karşımıza çıkmıştı.

3 /7 Son dönemde yaşanan ayrılıkların ardından diziye bir oyuncu dahil oldu.

4 /7 Yedinci sezonda da Burak Özçivit’le yola devam edileceği konuşulan “Kuruluş Osman” dizisinin ekibine yeni oyuncu katıldı.

5 /7 Efekan Can “Kuruluş Osman” dizisinde “Oğuz” karakterini oynayacak.

6 /7 Bir oyuncu daha kadroya dahil oluyor Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cengiz Coşkun’un Diriliş Ertuğrul’daki “Turgut” rolüyle ekibine katıldığı dizinin yedinci sezonunda da Burak Özçivit’le yola devam edileceği konuşuluyor.

