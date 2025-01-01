Magnezyum, demir, potasyum, fosfor... Ne arasanız var! Lif ve antioksidanlarla dolu dağ meyvesi ailesinin bir parçası olan yaban mersininin hiç bilinmeyen bir faydası daha ortaya çıktı. Çeşitli kronik hastalıklarla mücadele etme, görme yeteneğini geliştirme, sindirim organlarının fonksiyonlarını artırma ve bağışıklık sistemini destekleme gücüne sahip yaban mersininin bu etkisini kimse bilmiyordu. Peki yaban mersininin faydaları neler? Yabanmersini nelere iyi gelir? İşte cevabı...

1 /11 Mucize etkileriyle bilinen yaban mersininin hiç bilinmeyen bir faydası daha ortaya çıktı.



2 /11 Sindirim organlarının fonksiyonlarını artırma ve bağışıklık sistemini destekleme gücüne sahip yaban mersininin kanserin en büyük düşmanı olduğunu biliyor muydunuz? İşte ilk kez duyacağınız etkisi...



3 /11 İşte yaban mersininin vücuda etkisi ve hiç bilinmeyen faydaları... Yaban mersininde bulunan "antosiyaninler" yaşa ve ultraviyole ışınlarına bağlı olarak oluşan retina problemlerine karşı koruma sağlar, gece görme kapasitesini artırır.



4 /11 Antosiyanin'lerin yaşlılarda katarakt oluşumunu geciktirdiği gece görüşünün azalması ve sarı nokta hastalığı (makula dejenerasyonu) gibi göz sorunlarının önlenmesinde önemli bir rol oynadığı içeriğinde bulunan A-A vitamini ve çinko minerali zengini olmasına bağlanmıştır.



5 /11 Magnezyum, demir, potasyum, fosfor ne arasanız var Yaban mersininin içerisinde polifenoller, salisilik asit, karotenler, folik asit, lifler, B vitamini kompleksi A ve E vitamini, C vitamini, potasyum, fosfor, magnezyum, demir, Riboflavin, niasin ve fitoestrojenler bulunmaktadır.





6 /11 Bitkinin bileşiğinde bulunan kateşinler (fenolik bileşikler) antimikrobial ve antioksidatif (serbest radikal süpürücü) etkiye sahip.





7 /11 Proantocyanidin ve antosiyaninler ise kapiller (kılcal) damar yırtılmaları ve kanamaları gözde retina ve beyin kanamalarına karşı damar sağlığı ve bütünlüğünü korur.





8 /11 Kanserin en büyük düşmanı Meyve bileşimindeki flavonoid'Ier, bilinen güçlü antioksidan etkileri ile serbest radikaller süpürerek kanser koruyucu olarak etkili olurlar.





9 /11 Buna ek olarak içerikteki antosiyaninler mide ve kalın bağırsak ülserlerinde hızlı bir iyileştirici özelliğe sahiptirler.



10 /11 Çoğu idrar yolu enfeksiyonuna E. Coli olarak bilinen bir bakteri neden olur, idrar yoluna yapıştığından idrarla da atılamamaktadır. Yaban mersini ise doğal antibiyotik özelliği ile idrar yolunu bu bakteriden temizleyebilmektedir.



