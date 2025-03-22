Manisa'da üzüm bağlarını don vurdu: Bazı bağlarda buz sarkıtları oluştu

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Özer Demir, bölgede incelemelerde bulundu. Yaklaşık 10 bin dekar alanda yüzde 100'e varan bir zararın olduğunu belirten Demir, "Bu sefer bir zirai don afetiyle karşı karşıyayız. İlçemizde her yıl bu tip farklı farklı olaylarla karşılaşıyoruz. Şu anda Gürsu Mahallesi'ndeyiz. Gürsu'da yüzde 70-80 zarar var. Bazı bölgelerimizde bu zarar yüzde 100'e kadar çıkıyor. Tabii yüzde 30, yüzde 40 zarar gören yerler de var. Sigortanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük. Devlet sigortanın yüzde 50'sini zaten destekliyor. Bütün çiftçilerimize böyle afetler yaşamaması, böyle afetlerden zarar görmemeleri için sigorta yaptırmalarını bir kere daha öneriyoruz. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun" dedi.







