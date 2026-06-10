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Mardin’de yangında 300 dönüm arpa ve buğday ekili arazi zarar gördü

Mardin’de yangında 300 dönüm arpa ve buğday ekili arazi zarar gördü

17:1810/06/2026, Çarşamba
G: 10/06/2026, Çarşamba
DHA
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Mardin'in Artuklu ilçesinde, buğday ve arpa ekili arazide çıkan yangında yaklaşık 300 dönüm alan zarar gördü.

Artuklu ilçesi kırsal Çatak Mahallesi’ndeki buğday ile arpa ekili tarlalarda, öğleden sonra henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.


Yangın, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Yangına itfaiyecilerin yanı sıra çevredeki çiftçiler de traktörlerle müdahale etti.

Yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 300 dönüm arazinin zarar gördüğü belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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