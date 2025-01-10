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MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu da şef çıktı: Babasının kopyası

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu da şef çıktı: Babasının kopyası

09:5810/01/2025, Cuma
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<p>Ünlü şefin kendisi gibi şef olan oğlu Utkan'ı görenler çok şaşırdı.</p>
Ünlü şefin kendisi gibi şef olan oğlu Utkan'ı görenler çok şaşırdı.

MasterChef Türkiye'nin jürisi Mehmet Yalçınkaya açıklamaları, yarışmadaki tavırları ve yorumlarıyla adından söz ettiriyor. Özel hayatı da oldukça merak edilen MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya şimdi de oğlu ile gündem oldu...

MasterChef Türkiye'nin sevilen ve sivri dilli jürisi Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Hayat hikayesi ile herkesi derinden etkileyen Mehmet Yalçınkaya'nın özel hayatı oldukça merak ediliyor. Ünlü şefin iki oğlu ve bir kızı olduğu biliniyor.

Mehmet Yalçınkaya şimdi de kendisi gibi şef olan oğlu Utkan ile gündem oldu.

Oğlunun doğum gününü kutlayan Mehmet Yalçınkaya oğlu ile bir karesini yayınlayıp 'Aslanım benim, canım oğlum doğum günün kutlu olsun yol arkadaşım iyi ki varsın. Sağlıklı huzurlu mutlu yılların olsun' ifadelerini not düştü.

YORUM YAĞDI

Baba oğulun bu karesi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Mehmet Yalçınkaya ve oğlu Utkan Yalçınkaya'ya sosyal medyada; 'babasının kopyası', 'aynı babası', 'harikasınız' gibi yorumlar yapıldı.

#Mehmet Yalçınkaya
#MasterChef
#Şef

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