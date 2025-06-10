Mehmed: Fetihler Sultanı sezon finali ile ekranlara geliyor

TRT 1’in büyük ilgiyle izlenen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, sezon finaliyle izleyicilere unutulmaz bir bölüm sunmaya hazırlanıyor. 10 Haziran Salı akşamı yayınlanacak 49. bölümde, Osmanlı tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çandarlı devrinin sonuna tanıklık edilecek. Gerilim, entrika ve tarihi hesaplaşmalarla dolu bu özel bölümde, Sultan Mehmed’in kararlılığı yine ön planda olacak.