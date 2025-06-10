Mehmed: Fetihler Sultanı sezon finali ile ekranlara geliyor

Mehmed: Fetihler Sultanı, final bölümüyle 10 Haziran Salı akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına gelecek. Dizinin final bölümünde Çandarlı devri sona eriyor ve izleyicileri heyecan dolu dakikalar bekliyor.
TRT 1’in büyük ilgiyle izlenen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, sezon finaliyle izleyicilere unutulmaz bir bölüm sunmaya hazırlanıyor. 10 Haziran Salı akşamı yayınlanacak 49. bölümde, Osmanlı tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çandarlı devrinin sonuna tanıklık edilecek. Gerilim, entrika ve tarihi hesaplaşmalarla dolu bu özel bölümde, Sultan Mehmed’in kararlılığı yine ön planda olacak.
Çandarlı mahkeme karşısında
Zağanos Paşa'nın zekice kurduğu plan, Çandarlı'nın tüm sırlarını açığa çıkarır. Geçmişin karanlık noktalarını Sultan Mehmed’e itiraf eden Çandarlı, hiç vakit kaybetmeden zindana gönderilir. Artık geri dönüşü olmayan yolda ilerleyen Çandarlı’yı mahkeme beklemektedir. Bu kez davacı bizzat Sultan Mehmed’dir ve hesap zamanı gelmiştir.
Yeniçeriler ayaklanmaya hazırlanıyor
Çandarlı’nın infazı gündeme gelince, yeniçeriler ayaklanma sinyalleri vermeye başlar. Sadrazamlarına bağlılıklarını açıkça ortaya koyan askerler, kararın geri çekilmemesi halinde isyan etmekten çekinmeyeceklerini dile getirir. Kurtçu’nun yatıştırma çabaları yetersiz kalırken, sarayda huzursuzluk büyür. Tüm gözler şimdi Mehmed’in vereceği karardadır. Yeniçeri direnişi başarıya ulaşacak mı, yoksa padişahın iradesi karşısında dağılacak mı merak konusu olacaktır.
Sarayda sadrazamlık yarışı
Zağanos Paşa, başarıları sonrası sadrazamlık beklerken, Sultan Mehmed sürpriz bir kararla Mahmud Paşa’yı payitahta çağırır. Pontus zaferiyle dikkat çeken Mahmud Paşa’nın gelişi, Çandarlı için de sonun habercisidir. Sadrazamlık görevine kimin getirileceği ise büyük bir soru işareti olacaktır.