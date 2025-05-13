Mehmed Fetihler Sultanı'nda yeni dönem başlıyor

Osmanlı Adaleti sahneye çıkıyor





Yeni bölümde, Sultan Mehmed hakkında verilen el kesme hükmü herkesi şaşkınlığa uğratırken, Hristo’nun Osmanlı adaletiyle yüzleşmesi olayların seyrini değiştirir. Hristo duygusal dönüşümüyle davasından vazgeçer ve bu olay Mehmed için yeni bir dönemin başlangıcı olur. Mehmed, vezirlerine batıya yöneleceğini duyurur ve büyük fetihler için yeni bir strateji geliştirmeye başlayacaktır.