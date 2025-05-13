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Mehmed Fetihler Sultanı'nda yeni dönem başlıyor

Mehmed Fetihler Sultanı'nda yeni dönem başlıyor

09:4113/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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TRT 1 ekranlarının büyük beğeni toplayan dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 13 Mayıs Salı akşamı 45. bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümde Osmanlı’nın adalet anlayışı ön plana çıkarken seyirciyi yine heyecan dolu anlar bekliyor.

TRT 1’in tarihin akışını değiştiren büyük bir hükümdarın destansı hikâyesini anlatan dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 13 Mayıs Salı akşamı 45. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Serkan Çayoğlu’nun başrolünde yer aldığı dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici kurgusuyla ekran başındaki milyonları etkilemeye devam ediyor.

Osmanlı Adaleti sahneye çıkıyor


Yeni bölümde, Sultan Mehmed hakkında verilen el kesme hükmü herkesi şaşkınlığa uğratırken, Hristo’nun Osmanlı adaletiyle yüzleşmesi olayların seyrini değiştirir. Hristo duygusal dönüşümüyle davasından vazgeçer ve bu olay Mehmed için yeni bir dönemin başlangıcı olur. Mehmed, vezirlerine batıya yöneleceğini duyurur ve büyük fetihler için yeni bir strateji geliştirmeye başlayacaktır.

Fatıma’nın kaderini değiştiren sır


Saltuk'la evlilik hazırlıklarına başlayan Fatıma’nın yolu, şehre gelen bir yabancıyla kesişir. Bu durum, Fatıma’nın hayatında bambaşka bir kapıyı aralar. Aniden ortadan kaybolan Fatıma'yı bulmak için Saltuk ve yakın çevresi harekete geçer. Fatıma'nın peşine düştüğü bu yabancıyı bulma mücadelesi ve Saltuk'un Fatıma'yı arayışı izleyiciye gerilim dolu anlar yaşatacak.

Harem’de veda vakti gelmiştir


Mara, Sultan Mehmed’in verdiği yeni görev doğrultusunda Sırbistan’a dönmek üzere hareme veda eder ve duygusal anlar yaşanır. Bununla birlikte haremde yeni bir başlangıca dair umutlar da belirsizliğe gömülür. Hem haremde hem sarayda dengeler değişirken, yeni sürprizler de kapıdadır.

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