Mehmet Şef meğer 'Yemekteyiz'de yarışmış

Yemek yarışması MasterChef'in jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya'nın yıllar önce Yemekteyiz adlı yarışma programına katıldığı ortaya çıktı. Mehmet Şef'in genç görüntüsü dikkat çekerken, kendine has tavrını o günlerde de taşıdığı görüldü. İşte gündem olan o görüntüler...

1 / 10 Yarışmacıların mutfaktaki hünerlerini sergileyerek büyük ödüle ulaşmaya çalıştığı yarışma programı MasterChef'in sevilen jürisi Mehmet Şef sıkça gündeme geliyor.

2 / 10 Mehmet Yalçınkaya, yeni sezonda da yarışmacılara soğuk terler döktürmeye devam ediyor.

3 / 10 Yarışmacılarla esprili diyaloglar kuran babacan tavırlarıyla sevilen Mehmet Yalçınkaya özel hayatıyla da ilgi odağı oldu.

4 / 10 Meğer Mehmet Şef yıllar önce televizyon izleyicisinin karşısına çıkmış.

5 / 10 Mehmet Yalçınkaya'nın bir zamanlar Yemekteyiz programında yarışmacı olarak yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.

6 / 10 YARIŞMADA YİNE ŞEF OLARAK YER ALDI

Yemekteyiz programının 2011 yılında yayınlanan 'Şefler' bölümüne MasterChef'in ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya da katılmıştı.

7 / 10 Yarışma programının o dönem yayınlanan bölümlerde ünlü şefler yarışmacı olarak kozlarını paylaşmıştı.

8 / 10 O DÖNEMKİ KADRODAKİ İSİMLER

Executive şef Burçin Acar, Türkiye Avrasya Aşçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi executive şef ve aynı zamanda eğitmen Muhsin Ertürk, Türkiye Aşçılar Federasyonu üyesi ve Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği Yönetim Kurulu Eğitmen Şefi ve Şefler Platformu yönetim kurulu üyesi Erdem Dırbalı...

9 / 10 Mehmet Şef de Türkiye Aşçılar Federasyonu üyesi, Euro Türk takım kaptanı ve 2008 Dünya Aşçılar Olimpiyatları A kategorisi dünya üçüncüsü unvanlarıyla yarışmaya katılmıştı.