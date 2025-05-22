Mehmetçik 'Erciyes-2025' Tatbikatı'nda hünerlerini sergiledi

Paraşütçü komandoların özel olarak eğitildiğini anlatan astsubay kıdemli başçavuş, şunları kaydetti:

"Bu harekatı yaparken paraşütçülerimiz 20-30 bin fit irtifadan özel teçhizatla teçhiz edilmiş, çok özel disipline sahip, özel eğitimlerden geçmiş. 250 kilometre hızla uçan bir uçaktan Mavi Vatan'dan yeryüzüne doğru 200 kilometre hızla düşen bir disiplini düşündüğümüzde çok seçkin komandolardır. Bu seçkin komandolardan biri ve ayrıca bu komandoları yetiştiren öğretmenlerden biri olmanın ve bu harekatta onlarla atlamanın haklı gururunu yaşıyorum."