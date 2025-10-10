Mesai arkadaşını canice öldürdü: Katilin ifadesi ortaya çıktı

"Çok hızlı araç kullanıyordu"

Mehmet Özkaynak’ın konuşma ve tavırlarının kendisini rahatsız ettiğini, çok hızlı araç kullandığını belirten Gökhan M.’nin ifadesinde Özkaynak’ın konuşmalarına dikkat etmesi ve kamyonu yavaş kullanması konusunda yaptığı uyarıları dikkate almadığını söylediği öğrenildi.